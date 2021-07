Spike Chunsoft kündigt AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative an

Spike Chunsoft hat den kürzlich gestarteten Teaser aufgelöst und angekündigt, worauf man schon hoffen konnte. Nämlich ein Sequel zu AI: The Somnium Files. Dieses hört auf den Namen AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative und soll im nächsten Frühling für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs erscheinen. Es handelt sich dabei wiederum um ein Detektivspiel. In Europa gibt es die physische Veröffentlichung durch Numskull Games.

Vor sechs Jahren tauchte die rechte Seite einer Leiche auf, nun ist aber auch noch die linke Seite aufgetaucht. Allerdings ist diese mysteriöserweise noch ganz frisch. Special-Agent Mizuki und KI-Begleiterin Aiba stehen vor einem komplizierten Serienmord. Die Entwicklung liegt beim Zero-Escape-Team.

Es gibt auch eine Collector’s Edition

Neben dem Spiel bietet die Collector’s Edition eine etwa 17 cm große PVC-Figur von Aiba, welche von Good Smile Company stammt, ein Artbook und den Soundtrack. Die Designs erstellt Yusuke Kozaki, die Musik komponiert Keisuke Ito.

Ankündigungstrailer (englisch)

Ankündigungstrailer (japanisch)

