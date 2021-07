Sonntagsfrage: Wie gefiel euch die Demo zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin?

In der E3-Präsentation präsentierte Square Enix nicht nur eine Menge Videomaterial zu kommenden Marvel-Spiel Guardians of the Galaxy, sondern überraschte Fans mit einem neuen Final Fantasy. Wobei „Neu“ sehr wörtlich beschrieben werden kann. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, wie das Spiel heißt, ist kein klassisches JRPG, sondern inspiriert sich eher an den typischen „Soulslike“-Spielen. Es ist düster, mehr auf Action orientiert und wird von Team Ninja entwickelt.

Das wirkt alles sehr anders und damit sich Spieler*innen ein eigenes Bild davon machen konnten, gab es eine spielbare Demo bis zum 2. Juli. Um die Demo zu spielen, gab es jedoch einige Hürden. Zwar soll das Spiel auf mehrere Heimkonsolen erscheinen, jedoch gab es die Demo exklusiv für PlayStation 5. Zudem brauchte es ein PS-Plus-Abo. Dazu kam der holprige Start beim Release der Demo.

In der Demo selbst übernahmen Spielerinnen und Spieler die Rolle von Jack, der sich zusammen mit seinen Verbündeten Ash und Jed auf den Weg macht, um Chaos zu besiegen. Entschlossen und mit Erinnerungen an einen Kampf tief in ihrem Herzen kämpfen sie sich mit mächtigen Zaubersprüchen und Fähigkeiten durch dunkle Wege gegen ikonische Monster der Serie. Doch passt dieser Stil zu Serie? Wie gefiel euch die Demo zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin? Verratet es und in der heutigen Sonntagsfrage!

