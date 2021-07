Sky von thatgamecompany stellt Crossover-Event mit Der Kleine Prinz vor

Entwickler thatgamecompany (Flower, Journey) hat kurz nach der Veröffentlichung der Switch-Version von Sky: Kinder des Lichts das erste neue Crossover-Event vorgestellt. Es dreht sich um Der Kleine Prinz!

Die Figur aus dem generationsübergreifend beliebten französischen Kinderroman von Antoine de Saint-Exupéry tritt in der neuen Abenteuerstaffel von Sky auf. Pünktlich zum 75. Geburtstag von Der Kleine Prinz.

Hierzu wurde dem Spiel das neue, wunderschön gestaltete „Starlight Desert“-Gebiet hinzugefügt, in dem die neue Handlung spielt. Im Verlauf der Saison werden die Abenteurer beauftragt, gemeinsam mit dem Kleinen Prinzen einen anderen Teil des Königreichs von Sky zu erkunden, um mehr über seine Geschichte und seine Reisen zu erfahren. Liebhaber des Romans werden noch weitere bekannte Figuren treffen, die ebenfalls Teil der Handlung sind. Natürlich wird es im Verlauf dieser besonderen Saison weitere Überraschungen, Ausdrücke und verschiedene kosmetische sowie andere Gegenstände zum Freischalten geben.

Die „Saison des Kleinen Prinzen“ ist bereits die zehnte Saison von Sky. Switch-Fans haben also schon einiges verpasst. Denn Sky: Kinder des Lichts ist schon seit geraumer Zeit für iOS via App Store und Android via Google Play erhältlich. Die Switch-Veröffentlichung bietet Cross-Play mit den Mobilversionen.

Im letzten Monat übertraf Sky weltweit 100 Millionen Installationen. Die neue Switch-Version soll dem Free-to-Play-Titel weiteres Wachstum verleihen. Mitgefühl, Freundschaft und Altruismus sind zentrale Elemente von Sky.

Alle Features der „Saison des kleinen Prinzen“ können durch den Abenteuer-Saisonpass für 10,99 Euro und als Geschenk mit dem Dreierpack-Bundle für 21,99 Euro in Sky freigeschaltet werden.

Bildmaterial: Sky: Children of the Light, thatgamecompany