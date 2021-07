Pokémon Meister-Reisen: Neuer Trailer zur 24. Staffel des Pokémon-Anime

Die 23. Staffel der Pokémon-Serie könnt ihr inzwischen auch bei Netflix am Stück nachholen. Es wird Zeit, denn die 24. Staffel steht vor der Tür! Mit einem neuen Trailer führt euch The Pokémon Company heute in Pokémon Meister-Reisen ein.

In der neuen Staffel begegnen Ash und Goh auf ihrer Reise von Kanto bis Galar vielen Pokémon, gegen die sie kämpfen und die sie natürlich auch fangen werden. An ihrer Seite stehen Pikachu und Liberlo.

Unterwegs kämpft sich Ash in der Rangliste der Krönungs-Weltmeisterschaften weiter nach oben, und Goh fügt auf der Suche nach Mew noch mehr Pokémon zu seinem Pokédex hinzu. Unterdessen versucht sich Chloe als Pokémon-Trainerin, als sie auf ein geheimnisvolles Evoli trifft. Neue Freunde, alte Rivalen und aufregende Abenteuer – die Reise geht weiter!

„Fans können auf lokalen Sendern mehr Informationen darüber erhalten, wo und wann die neueste Staffel der Pokémon-Zeichentrickserie in ihrer Region ausgestrahlt wird“, heißt es in der Pressemeldung zum neuen Trailer. Aber da sucht ihr vergebens, es steht noch kein Termin fest.

Bildmaterial: Pokémon Meister-Reisen, The Pokémon Company