Nintendo Switch Online: Die nächsten Neuzugänge enttäuschen Fans erneut

Die letzten neuen Spiele für Abonnenten von Nintendo Switch Online gab es im Mai. Immerhin, das waren fünf an der Zahl. So richtige Kracher waren da aber auch nicht dabei. Jetzt hat Nintendo drei weitere Neuzugänge vorgestellt und auch diesmal zeigen sich die meisten Fans enttäuscht.

Am 28. Juli 2021 werden Jelly Boy, Claymates und Bombuzal hinzugefügt. Diese drei SNES-Spiele sind dann für Abonnenten von Nintendo Switch Online inklusive. Die Community zeigt sich wenig begeistert. Bei Twitter schreibt ein Fan, die Spiele-Auswahl sei noch nicht so gelungen. Ein anderer ist ein wenig deutlicher und schreibt, Nintendo könne es auch gleich lassen.

In Anspielung an „Games with Gold“ von Xbox kommentiert ein weiterer Fan mit einer Foto-Montage „Games with Bronze“. In der Tat kann das Angebot wohl auch objektiv gesehen kaum mit den Konkurrenz-Abos anderer Plattformen mithalten.

Der Start von Nintendo Switch Online gestaltete sich noch aufregend. Super Mario World, Zelda: A Link th the Past, Super Mario Kart oder Super Metroid sind natürlich Spiele, über die sich Fans gefreut haben. Die Spiele-Updates, die es schon nur alle paar Monate gibt, ließen die Fans aber meist enttäuscht zurück.

Ideen haben die Fans: EarthBound, Harvest Moon oder Terranigma werden in den Kommentaren vorgeschlagen. Oder lieber gleich die alte Virtual Console, wie ein anderer Fan vorschlägt. Wie schon das letzte Mal bekommt Japan übrigens Ausreißer. Dort gibt es Bombuzal, Shin Megami Tensei if… und Tuff E Nuff.

