Nintendo ist weiteren Mini-Konsolen nicht abgeneigt

Na, wer von euch bespielt noch regelmäßig sein NES- oder SNES-Mini? Oder ist es doch zum Ausstellungsstück geworden? Die Rufe nach einem N64-Mini verhallen so langsam. Aber Nintendo ist weiteren Mini-Konsolen nicht grundsätzlich angeneigt.

Bei einem Q&A mit Aktieninhabern (via VGC) merkte ein Teilnehmer an, dass die Mini-Serie eine gute Möglichkeit für Eltern sei, wieder mit Nintendo-Marken in Kontakt zu kommen. Insbesondere natürlich die Eltern, die früher mal gespielt haben.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa antwortete dem Anlass entsprechend diplomatisch. „Wir wollen immer, dass unsere Produkte von Menschen jeden Alters gespielt werden, von Kindern bis zu Erwachsenen. Nachdem wir uns schon eine Weile im Geschäft befinden, glauben wir, dass es eine große Bandbreite von Generationen gibt, die Nintendo-Konsolen besaßen.“

„Wir werden weiterhin die Möglichkeit prüfen, wie wir klassische Inhalte anbieten können – so wie mit dem NES- und SNES-Mini, aber auch mit unseren Online-Diensten – um die Attraktivität unserer Produkte an unterschiedliche Generationen zu kommunizieren“, so Furukawa.

Die beiden veröffentlichten Mini-Konsolen waren jeweils rasend schnell vergriffen und sind heute nur schwer erhältlich. Das SNES-Mini lockte Nintendo-Fans beispielsweise mit einer noch nie zuvor veröffentlichten Version von Star Fox 2.

Wie sieht es bei euch aus, wartet ihr immer noch auf das N64-Mini?

Bildmaterial: Nintendo