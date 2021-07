Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin stellt euch die wichtigsten Charaktere vor

Die Reviews zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sind da und wir sind nicht die einzigen, die das Sequel ziemlich gut finden. Bei einem starken Wertungsdurchschnitt von 82 steht das Spiel aktuell bei OpenCritic. Das führt dazu, dass das Spiel derzeit bei Versandriese Amazon in der Handelsversion* ausverkauft ist.

Capcom arbeitet auf die morgige Veröffentlichung mit neuen Videos ihn, die euch die Charaktere des Spiels näher vorstellen. Das erste Video stellt euch die lebhafte Kayna vor. Sie steht euch als Mentorin auf eurer Reise zur Seite.

Im zweiten Video seht ihr Alwin und sein Monstie Shaulk. Der Rider aus dem Dorf Rutoh ist ziemlich still und dir gegenüber zunächst zurückhaltend. Aber da ihr das Enkelkind von Red seid, seinem ersten und einzigen menschlichen Freund, kommt ihr euch wohl näher.

Ajulia steckt all ihre Kraft in den Wiederaufbau ihres Heimatdorfs, das dem Schwarzen Pesthauch zum Opfer fiel. An ihrer Seite ist das Monstie Barioth, zu dem sie eine ganz besonders starke Verbindung hat.

Die Kaufentscheidung ist längst gefallen? Dann seid ihr vielleicht schon gespannt auf die Post-Launch-Inhalte. Schon am 15. Juli, also etwa eine Woche nach der Veröffentlichung des Spiels, wird es den bereits angekündigten Palamute aus Monster Hunter Rise als reitbares Monstie im Spiel geben. Weitere Termine findet ihr hier.

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom