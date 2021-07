Kingdom Hearts: The Complete Novel vereint alle Bücher in einer schönen Sammlung

US-Verlag Yen Press hat die Veröffentlichung von Kingdom Hearts: The Complete Novel angekündigt. Die Sammlung wird alle erschienen Light Novels in einer schönen Sammlerbox bieten und soll im November erscheinen.

Die Novels wurden von Tomoco Kanemaki geschrieben und von Shiro Amano illustriert. Sie behandeln viele Ereignisse, die in den Videospielen keine Rolle gespielt haben. Für Fans gibt es also allerhand neue Hintergründe.

Neben 13 Kunstdrucken und einem Schlüsselschwert-Schlüsselanhänger (sic) sind insgesamt 12 Ausgaben von Light Novels der Kingdom-Hearts-Serie enthalten, namentlich sind dies:

Kingdom Hearts Birth by Sleep: The Novel

Kingdom Hearts: The Novel

Kingdom Hearts Chain of Memories: The Novel

Kingdom Hearts 358/2 Days: The Novel

Kingdom Hearts II: The Novel

Re:coded: The Novel

Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance: The Novel

Kingdom Hearts x: Your Keyblade, Your Story The Novel

Kingdom Hearts III: The Novel Vol. 1

Kingdom Hearts III: The Novel Vol. 2

Kingdom Hearts III: The Novel Vol. 3

Einen Preis für die Sammlung gibt es bisher nicht und sie ist auch nur für den US-Markt angekündigt. Die Bücher sind allerdings bisher auch nur englischsprachig erschienen. Beim gut sortierten deutschen Fachhändler werdet ihr sicher auch fündig.

Noch mehr Kingdom-Hearts-Insights? Dark Horse hat kürzlich das umfangreiche Ultimania-Buch zur Serie englischsprachig lokalisiert. Außerdem steht auch die erstmalige Lokalisierung der Kingdom Hearts Character Files an. Ihr könnt euch die Bücher bei Amazon schon sichern:

Beauty-Shot zu Kingdom Hearts: The Complete Novel

via Siliconera, Bildmaterial: Yen Press