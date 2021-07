Japanische Verkaufscharts: Zelda Skyward Sword HD startet beachtlich

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 12. bis zum 18. Juli 2021 liegen vor. Das ist auch die Woche, in der auch in Japan Zelda: Skyward Sword HD erschienen ist. Wenig verwunderlich schiebt es sich an die Spitze der Charts.

Die Zahlen für Skyward Sword HD sind dabei durchaus beachtlich. Das Original erzielte in seiner ersten Verkaufswoche etwa 194.000 Einheiten. Das Remake von Link’s Awakening startete zuletzt mit 141.000 Einheiten durch. Breath of the Wild verkaufte sich 193.000 Mal auf Nintendo Switch und 45.000 Mal auf Wii U, wo es ja auch erschienen ist.

01./00. [NSW] Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo) {2021.07.16} (¥5.980) – 159.089 / NEW

02./00. [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi (Neos) – 107.319 / NEW

03./01. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom) (¥6.990) – 32.111 / 169.787 (-77%)

04./02. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021 (Konami) – 20.711 / 127.308 (-81%)

05./05. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.164 / 2.694.102 (-5%)

06./06. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.565 / 2.056.556 (-6%)

07./04. [NSW] Game Builder Garage (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 10.634 / 168.387 (-25%)

08./03. [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 10.339 / 139.787 (-40%)

09./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.945 / 3.919.253 (-6%)

10./00. [NSW] Earth Defense Force 2 for Switch (D3Publisher) {2021.07.15} (¥3.618) – 9.379 / NEW

11./08. [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 8.661 / 2.269.857 (-7%)

12./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.022 / 4.340.598 (-6%)

13./09. [NSW] Miitopia(Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 6.674 / 194.179 (-19%)

14./11. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) (¥5.980) – 6.323 / 811.687 (-9%)

15./00. [NSW] Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken (Experience) {2021.07.15} (¥5.436) – 5.754 / NEW

16./12. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} – 5.493 / 6.825.157 (-12%)

17./15. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.733 / 1.934.057 (-10%)

18./13. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 4.347 / 2.289.813 (-21%)

19./17. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 4.141 / 4.084.146 (-9%)

20./16. [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.063 / 747.605 (-11%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 64.107 (69.283)

PS5 – 10.107 (14.404)

XBS – 1.874 (1.066)

3DS – 584 (628)

PS4 – 295 (678)

