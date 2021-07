In Moss: Book II geht Quills VR-Abenteuer in die nächste Runde

Die Eröffnung der gestrigen State of Play war Quill vorbehalten. Mit Moss: Book II geht es auf PlayStation VR nämlich in ein zweites Abenteuer! Die Geschichte setzt dabei beim Ende des Erstlings an.

Euer Abenteuer geht mit der Enthüllung weiter, dass ein geflügelter Tyrann an der Spitze der arkanen Streitmacht Quill ins Visier genommen hat und sie jetzt in der verzauberten Burg jagt, in der ihr Onkel gefangen gehalten wurde. Mit einem gefährlichen Gelände, kniffligen Rätseln und Gegnern in Feuer und Stahl wird Quills Reise herausfordernd – und bietet sowohl Triumphe als auch Verzweiflung. Aber neue Verbündete, alte Freunde und die Burg selbst können ihr helfen, die Welt zu retten.

Versprochen werden dabei neue Mechaniken, Umgebungen, Gegner, Waffen und Fähigkeiten. So entstehen durch Natur-Einstimmung beispielsweise neue Pfade. Der Ankündigungstrailer gibt uns einen ersten Vorgeschmack.

Moss: Book II im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Moss: Book II, Polyarc