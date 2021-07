In Clash: Artifacts of Chaos laufen die Kämpfe nach einem heiligen Ritual ab

Bei der gestrigen Nacon Connect enthüllte man auch das neue Projekt von ACE Team. Das chilenische Studio ist unter anderem bekannt für Zeno Clash, Abyss Odyssey, SolSeraph sowie The Eternal Cylinder. Nun tut man sich also mit Nacon zusammen für Clash: Artifacts of Chaos, welches im nächsten Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PCs wie Steam und den Epic Games Store erscheinen soll.

Das Spiel zeichnet sich durch eine fremde, unwirtliche Welt aus, welche durch ungewöhnliche Charaktere bewohnt wird.

Du bist Pseudo, ein mächtiger Krieger, der als Einzelgänger im seltsamen Land Zenozoik lebt. Als du in eine Suche nach den Artefakten des Chaos verwickelt wirst, ändert sich alles. Erkunde die Welt und besiege deine Feinde, aber vergiss niemals die heiligen Regeln des Rituals.

Bei besagtem Ritual handelt es sich um ein altes Gesetz, nach welchem die Regeln der Kämpfe durch ein Würfelspiel mit Artefakten entschieden werden. Wer also mächtige Artefakte besitzt, hat einen klaren Vorteil. Die Kämpfe selbst finden dann unter den ausgewürfelten Bedingungen im Nahkampf statt. In einer nächtlichen Traumwelt warten zudem ein Koop-Modus oder Arenakampf.

Bildmaterial: Clash: Artifacts of Chaos, Nacon, ACE Team