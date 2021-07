Im Test! Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster

Titel Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster 29. Oktober 2020 ATLUS 21. Mai 2021 SEGA / ATLUS 25. Mai 2021 SEGA System PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Getestet für PlayStation 4 Entwickler ATLUS Genres JRPG Texte

Seit Mai 2021 steht Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remaster in den Regalen der Händler. Der Titel hat bereits einige Wellen in der Community geschlagen. Die DLC-Politik von ATLUS hat hier für einige erhitzte Gemüter gesorgt. Auch ich durfte mich für JPGAMES.de in den Kampf stürzen.

So begegne ich wieder einmal meiner alten Nemesis aus Kindertagen. Nocturne, das Spiel, das mich ausgespuckt und getreten hat, als ich bereits am Boden lag. Nun nach fast 16 Jahren Demütigung stelle ich mich meinen alten Dämonen erneut. Wie das SMT-3-Remaster abschneidet und ob ich das Ganze überlebe, lest ihr bei uns.

Die befleckte Empfängnis

Eine Botschaft, verhüllt in einem schemenhaften Traum, verkündet das Ende allen dagewesenen. Eine vom Licht umschlungene Figur, welche dir vom Ende erzählt, der Empfängnis. Sie versucht, dich auf deine kommende Rolle vorzubereiten und lässt dich doch in der Leere deiner Gedanken zurück. Gedankenversunken blickst du dich um, dein Tag sollte eigentlich so normal wie immer beginnen. Ein Besuch deiner Lehrerin im Krankenhaus, ein Treffen mit Freunden. Keinerlei Anzeichen deuteten darauf, dass die Welt, die dir so vertraut ist, in wenigen Stunden nicht mehr existieren wird. Trotz aller Ungewissheit begibst du dich auf eine Reise ohne Wiederkehr. Entsteht durch dich ein neues Utopia oder die Hölle auf Erden? Es liegt ganz bei dir.

Die Wahl der neuen Schöpfung

Das Remaster liefert euch eine packende Endzeitgeschichte, die euch je nach gewähltem Weg nicht alles offenbart. Zwischen Apokalypse und Neuschöpfung müsst ihr euch für einen Weg entscheiden. Folgt ihr euren Freunden oder verschreibt ihr euch dem Teufel? Dabei bietet euch das Remaster Wege von der Schöpfung bis zur Zerstörung der Welt. Es sollte somit für jeden etwas dabei sein. Etwas traurig werden Leute sein, die das ganze mit Dante erleben möchten. Dieser ist dieses mal, entgegengesetzt zum Original, nur per kostenpflichtigem DLC spielbar.

Als Ausgleich gibt es hier allerdings Raidou Kuzunoha, einigen vielleicht noch aus Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army bekannt. Es ist ein wenig schade, dass nicht beide Figuren direkt im Spiel wählbar sind, aber die Figur des Kuzunoha ist zumindest ein gleichwertiger Ersatz und kam bereits im japanischen Original vor. Anders als in dessen eigener Serie steuert ihr eure Helden im Kampf nicht in Echtzeit, sondern rundenbasiert.

Rundenbasiert auf dämonische Art

Mit der Wiederbelebung von Shin Megami Tensei 3 Nocturne bringt ATLUS seine klassische Hardcore-JRPG-Kost auch außerhalb von Nintendo-Systemen auf die neueren Konsolen zurück. Der dritte Teil war schon zu PS2-Zeiten ein nicht gerade einfacher Zeitgenosse und auch heute noch ist es ein RPG der eher härteren Gangart. Dabei wurde am klassischen System im Remaster eher wenig bis gar nichts verändert.

Mit dem Protagonisten lauft ihr wechselnd entweder als Marker über die Oberweltkarte oder in Person durch Städte und Dungeons. Alle paar Schritte rennt ihr in eine der zahlreichen Zufallsbegegnungen und bekämpft eure Widersacher rundenbasiert. Ja, an der Frequenz der Kämpfe wurde nicht herumgespielt. Neben eurem Hauptcharakter können bis zu drei weitere Recken mit euch in die Schlacht ziehen.

Neue Dämonen werden praktischerweise mittels Diplomatie direkt im Kampf überzeugt, die Seiten zu wechseln. Die Anzahl eurer Dämonen im Kampf bestimmt gleichzeitig auch die möglichen Züge, die ihr unternehmen könnt, wobei auch hier ein wenig mit der Anzahl gespielt werden kann.

Der Tod lauert alle paar Schritte

Das ausgefeilte Entwicklungssystem bietet euch jede Menge Spielraum. Jeder Dämon, wie auch ihr, besitzt eigene Stärken und Schwächen gegenüber den Elementen dieser Welt. Daher ist es wichtig, ein ausbalanciertes Team zu besitzen, welches die eigenen Schwächen ausgleicht und die Schwächen der anderen ausnutzt, ein Beispiel.

Setzt ihr gegen einen Gegner einen Blitzzauber ein, den dieser absorbiert, verliert ihr sämtliche Züge. Greift ihr hingegen eine Schwachstelle an oder trefft kritisch, bekommt ihr einen Zug gutgeschrieben. Dies funktioniert allerdings maximal der Anzahl eurer Gesamtzüge. Sprich, ihr könnt eure vier Züge maximal verdoppeln.

Klingt kompliziert? Das System von Shin Megami Tensei 3 ist recht komplex und bietet euch viele Möglichkeiten der Charakteranpassung, bestraft euch aber auch für jede falsche Entscheidung, die ihr bei der Entwicklung eurer Recken setzt. Im schlimmsten Fall kann euch euer Gegner innerhalb weniger Züge auslöschen. Hinzu kommt die kleine Gemeinheit, dass euch bereits das Game Over über den Bildschirm flackert, sobald euer Protagonist im Kampf ausgeschaltet wird.

Doch für jedes Wehwehchen sein Mittelchen. Mithilfe von Magatamas, kleinen dämonischen Parasiten, könnt ihr eure Resistenzen ausbauen und neue Fähigkeiten erlernen. Da ihr nur eine begrenzte Anzahl an Fähigkeitenslots besitzt, gilt es abzuwägen, welche Fähigkeiten nicht nur aktuell für euch nützlich sind, sondern auch zukünftig wertvolle Dienste leisten. Auch eure dämonischen Begleiter lassen sich etwaig verbessern. Durch Level-Ups erlernen Sie neue Fähigkeiten und durch Fusion entstehen neue Dämonen mit den Fähigkeiten der alten. So könnt ihr euer Team stetig weiterentwickeln und den Gegebenheiten der apokalyptischen Welt anpassen. Denn eines ist sicher: Shin Megami Tensei 3 kann eine äußerst unerbittliche Rollenspielerfahrung sein.

Etwas mehr für etwas mehr

Mit dem zusätzlichen Downloadcontent lässt sich jedoch etwas gegensteuern. Wem sowohl der Hardcore- wie auch der normale Modus bereits mächtig Frust bereiten, dem liefert ATLUS als kostenlosen DLC einen einfachen Modus, der das ganze ein Stück entschlackt. Gerade für Spieler, die nur durch die Story möchten, ist das eine wesentliche Vereinfachung.

Die Balance zerstören allerdings die beiden neuen kostenpflichtigen DLCs, wenn man diese denn kaufen möchte. Hierbei handelt es sich um kleinere Dungeons, die Erfahrung und Geld in Form von Items liefern. Dabei sind diese Dungeons so zugänglich, dass man die Balance des Hauptspiels nahezu komplett aushebeln kann. Wer in den Genuss der ursprünglichen Erfahrung kommen möchte, sollte diese erst bei einem zweiten Lauf wirklich nutzen. Doch auch weitere Änderungen lassen sich in dem 16 Jahre alten RPG entdecken.

Gebt ihnen eine Stimme

Grafisch scheint sich dabei augenscheinlich nicht allzu viel geändert zu haben. Die Engine wurde ein wenig aufpoliert, Reflektionen und Schatten wurden verbessert. Die Auflösung wurde an die Gegenwart angepasst, wobei dies nicht für alles gilt. Einige der Cutscenes bleiben mehr oder weniger im 4:3-Format und wurden mit einem Filterrahmen umspannt, welcher den Rest des Bildschirms verschwommen wirken lässt. Wem die Welt und die Dungeons in SMT 3 zu PS2-Zeiten schon zu karg und kalt wirkte, der wird am Remaster natürlicherweise auch eher weniger Freude haben. Denn hier hat sich kaum etwas verändert. An den Effekten wurde deutlich nachgebessert, gerade was Licht und Bewegungseffekte angeht, ansonsten sind die Dungeons immer noch genauso karg wie zuvor schon.

Ist die grafische Anpassung mehr ein “nice to have”, kommt die wirklichen gravierende Veränderungen hingegen beim Ton. ATLUS spendierte dem Titel eine komplett neue Vertonung. Zur Wahl stehen Englisch und Japanisch. Diese klingen wirklich vielversprechend und man hat bei der Wahl der Sprecher ein gutes Händchen bewiesen.

Der Nachteil bei einem solch alten Spiel ist allerdings natürlich, dass ihr auf Lippensynchronität verzichten müsst. Die Musik selbst war schon im alten PS2-Titel gut und auch im Remaster hält der atmosphärische Soundtrack weiter die Fahne oben. Ein zusätzlicher Sound-DLC lässt euch darüber hinaus aus den Standardthemes der SMT-Reihe wählen. Eine nette, kleine und optionale Ergänzung, wenn man so will.

…und am Ende bleibt…

Darüber hinaus bietet der Titel noch eine Schnellspeicherfunktion. Gerade in Dungeons, die sich durch verschiedene Fallen gerne mal in die Länge ziehen können, ist dies eine nette Funktion, wenn man das Spiel beenden möchte, aber es nicht mehr zum nächsten Speicherpunkt schafft. Ansonsten gilt zu sagen, dass die Änderungen dem Titel mehrheitlich gutgetan haben.

Über die DLCs lässt sich streiten, da diese mehr oder weniger das Balancing des Spiels kippen. Wirklich schade ist es hier eigentlich nur um den Dante-DLC, den man sich notgedrungen nachkaufen kann. Der Rest ist eher eine nette Dreingabe, aber nicht erforderlich, um das gesamte Spiel zu genießen. Lohnt sich also ein Kauf?

Ein rundes Spiel mit ein paar DLC-Ecken

Wer die SMT-Reihe auf Nintendos Konsolen gespielt hatte, aber bisher nicht in den Genuss des PS2-Titels gekommen ist, kann ruhig zugreifen. Die Neuerungen wiegen die Makel, wie den fehlenden Dante, auf. Performance-Probleme ließen sich nicht finden, wobei hier nur auf die Performance der PS4-Version eingegangen werden konnte. Wer das Spiel bereits kennt, muss sich überlegen, ob die Neuerungen im Remaster ausreichend sind und ob der Wechsel von Dante zu Raidou und die neue Tonspur genug frischen Wind bringt. Die neuen DLCs sind allenfalls eine nette Dreingabe, werden aber nicht unbedingt benötigt, nun ja, abgesehen von Dante. Jedenfalls erwartet euch mit Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster beinharte RPG-Kost, welche nach all den Jahren ihren Biss nicht verloren hat.

Story Interessante Geschichte über den Verfall und die Neuschöpfung der Welt. Gameplay Klassische rundenbasierte RPG-Action mit hoher Schwierigkeit und einem ausgefeilten Skillsystem. Grafik Teilweise ist ATLUS das Aufpolieren des Titels gelungen, gerade Lichteffekte und Schatten können für das Alter des Titels überzeugen. Dann wiederum missfallen aber die fast unberührten Sequenzen im Spiel, die ins 16:9-Format mit einem Filterfenster umzogen wurden. Sound Die neue Tonspur ist ATLUS äußerst gelungen, da verzeiht man die nicht vorhandene Lippensynchronität. Auch der alte Soundtrack weiß heute immer noch zu überzeugen. Sonstiges Das Remaster bietet euch eine neue Schnellspeicherfunktion für den schnellen Ausstieg. Per kostenlosen DLC erhält man einen neuen leichten Schwierigkeitsmodus, wohingegen der Hardcore-Modus direkt von Beginn an freigeschaltet ist. Die Geschichte bietet darüber hinaus mehrere Enden.

