Granblue Fantasy: Versus erhält ab heute Verstärkung durch Seox

Seit heute ist der DLC-Charakter Seox zum Anime-Beat-’em-up Granblue Fantasy: Versus verfügbar. XSEED Games feiert dies mit einem Trailer. Darin seht ihr nochmals, wie sich Seox im Kampf schlägt.

Seox (gesprochen von Nobuyuki Hiyama)

Seox setzt im Kampf mit seinen Klauen voll auf Tempo. Seine Masken verbergen seine Gefühle. Auf dem Weg zur Wiedergutmachung würde er alles tun, um wieder mit einer geliebten Person zusammen zu sein. Mit Seox ist Season 2 nun vollständig. Im August will man jedoch bereits den nächsten Charakter ankündigen.

DLC-Fahrplan zu Granblue Fantasy: Versus

Beelzebub (Character Pass 1, einzeln kaufbar und freischaltbar – erhältlich)

Narmaya (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Soriz (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Djeeta (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Zooey (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Belial (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Cagliostro (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Yule (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Anre (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Eustace (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Seox (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – 13. Juli)

Nächste Ankündigung im August

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 und PCs bietet. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erschien der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten. Bei Steam ist Granblue Fantasy: Versus hingegen schon seit dem 13. März 2020 verfügbar. Unseren Test findet ihr hier.

Seox kämpft ab heute mit

