Final Fantasy VII Remake: Motomu Toriyama spekuliert über eine „andere Welt“

Während wir noch auf die Veröffentlichung des Final Fantasy VII Remake Material Ultimania im Westen warten, ist in diesen Tagen in Japan schon der Ultimania Plus erschienen. Das Buch enthält einige neue Interviews und die fleißige Aitaiki Mochi hat bereits viele interessante Passagen daraus übersetzt.

Wir möchten euch empfehlen, nachfolgend nicht weiterzulesen, wenn ihr Final Fantasy VII Remake noch nicht beendet habt. Gleichwohl versuchen wir, so oberflächlich wie möglich zu bleiben und vermeiden Namen und konkrete Ereignisangaben.

Ein Kommentar von Co-Director Motomu Toriyama entfacht nun wieder die Spekulationen, die auch schon das Ende von Final Fantasy VII Remake befeuert hatte. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wer Final Fantasy VII Remake bereits beendet hat, weiß, dass einige Dinge etwas anders laufen.

Dabei dreht sich alles um die Moiren und eine mögliche, alternative Zeitlinie. Die Theorie lautet, dass wir uns mit dem Ende von Final Fantasy VII Remake in dieser alternativen Zeitlinie befinden – und nicht wissen, wie die Geschichte fortgeschrieben wird. Wer diesen einen Charakter im Ending sieht, weiß, dass wohl alles möglich ist.

Und genau das impliziert auch Toriyama. Er bestätigt, dass der Charakter überlebt hat, schließlich würden wir ihn physisch sehen. Weitere Charaktere hätten nicht überlebt, so Toriyama. Oder zumindest sollen wir denken, es wäre so.

Können weitere Charaktere gerettet werden?

„Wenn [dieser Charakter] durch ein Wunder gerettet werden kann, dann heißt das, dass vielleicht auch andere gerettet werden können. Vielleicht könnte Jessie auch verschont worden sein – oder auch nicht. Wie auch immer, ein wichtiges Thema der Story ist der Verlust. Wenn alle Charaktere, die ihr seht, in der Zukunft überleben können… dann würde das in einer anderen Welt sein“, so Toriyama.

Das ist interessant – denn offensichtlich überleben Charaktere. Dass das Remake viele Dinge ausschmückt und andere hinzufügt, ist eine Sache. Wenn Charaktere (anders als im Original) aber überleben oder nicht überleben, ist das natürlich eine Besonderheit. Speziell natürlich im Hinblick auf einen ganz besonderen Charakter. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.

Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO