Earth Defense Force 2017 erscheint in Japan für Switch am 14. Oktober

D3 Publisher und Entwickler Sandlot haben die Switch-Portierung von Earth Defense Force 2017 in Japan auf den 14. Oktober datiert. Damit geht die Switch-Retro-Offensive des EDF-Kosmos bereits in die zweite Runde. Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space machte den Anfang. Dies verkürzt die Wartezeit auf Earth Defense Force 6, welches noch in diesem Jahr in Japan erscheinen soll.

Earth Defense Force 2017 erschien für Xbox 360 und PS Vita. Die Switch-Portierung basiert auf der Vita-Version. Die englische Namensgebung ist etwas verwirrend, es handelt sich aber um den dritten Teil der Reihe.

via Gematsu, Bildmaterial: Earth Defense Force 2017, D3 Publisher, Sandlot / Famitsu