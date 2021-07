Diese Neuerungen bietet Death Stranding: Director’s Cut für PlayStation 5

Die erste Ankündigung von Death Stranding: Director’s Cut gehörte zum Kick-off des Summer Game Fest dem ausgewiesenen Kojima-Kumpel Geoff Keighley. Doch mehr als bizarre Anspielungen gab es damals nicht. Bei State of Play wurde es am gestrigen Abend dann konkreter.

Am 24. September 2021 wird Death Stranding: Director’s Cut für PlayStation 5 erscheinen. Schon am 24. September 2021 wird Death Stranding: Director’s Cut für PlayStation 5 erscheinen. Am Gameplay wurde für den Director’s Cut kräftig geschraubt. Neben der zu erwartenden verbesserten Optik soll es auch verbesserte Spielmechaniken geben.

So werden mehr Optionen im Nahkampf versprochen. Es gibt aber auch neue Waffen und für den Fall, ihr möchtet erst den Umgang damit üben, einen Schießstand. Eure Botengänge werden durch ein Frachtkatapult unterstützt. Praktisch. Auch der Kumpel-Bot und die Sprungrampe dürften euch das Leben erleichtern.

Performance oder Optik

Darüber hinaus gibt es auch die obligatorischen PS5-Anpassungen wie das haptische Feedback des DualSense, 3D-Audio und natürlich schnelle Ladezeiten dank der SSD der PS5. Die üblichen zwei Spielmodi lassen euch zwischen Priorität auf Performance oder Optik. Spielt entweder mit hochskalierten 4K und 60 FPS oder nativen 4K.

Aber es wäre natürlich kein „Director’s Cut“, wenn es nicht auch neue Story-Elemente gibt. Neue Story-Missionen erwarten euch ebenfalls! All das und noch ein bisschen mehr zeigt euch der neue Trailer.

Den Director’s Cut für PlayStation 5 wird es auch als neue Handelsversion geben. Wer Death Stranding für PlayStation 4 besitzt kann das Upgrade zum Director’s Cut auf PS5 per Digital Deluxe Edition für 10 Euro erwerben. Wenn ihr eine Disc-Version des Spiels habt, aber eine PS5 Digital Edition kauft, klappt das aber nicht.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Death Stranding: Director’s Cut, Kojima Productions