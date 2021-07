Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch) – 8/9/9/8 [34/40]

Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Switch) – 7/8/8/9 [32/40]

Utawarerumono: ZAN 2 (PS5, PS4) – 7/8/8/8 [31/40]

