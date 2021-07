Die Neuerscheinungen im Juli 2021

Man sagt ja gerne, im Sommer wird der Videospielmarkt etwas ruhiger. Bei hohen Temperaturen ist im Juli 2021 davon nichts zu merken. Uns erwarten einige Highlights wie Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, NEO: The World Ends With You oder auch The Great Ace Attorney Chronicles.

Remaster-Fans kommen mit Zelda: Skyward Sword HD auf ihre Kosten. Sammler finden vielleicht die Hotline Miami Collection interessant. Wie auch immer, es ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Oder?

Welches sind eure Must-Haves im Juli 2021?

Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix