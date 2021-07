Deutsche Verkaufscharts: Scarlet Nexus holt Gold, Silber und Bronze

Scarlet Nexus heißt der Gewinner der aktuellen deutschen Verkaufscharts. Uns konnte die neue Anime-RPG-IP von Bandai Namco im Test ebenfalls begeistern und euch nicht weniger.

Platz 1 in den deutschen PS5-Handelscharts. Das kann sich doch sehen lassen. Damit verweist Scarlet Nexus den Longseller Resident Evil Village auf den zweiten Platz. Metro Exodus landet auf Rang 3. In den Xbox-Series-Charts reicht es für Scarlet Nexus immerhin für Platz 2 – Silber! Hier kommt es nicht an It Takes Two vorbei.

Das ungewöhnliche Triple aus Gold, Silber und Bronze macht Scarlet Nexus in den PS-Charts komplett, wo es auf Rang 3 einsteigt. Dort landet es hinter GTA V und It Takes Two.

Für Olympische Spiele Tokyo 2020 zählt… der olympische Gedanke. Podiumsplätze gibt es nicht. Auf Xbox One gibt es einen vierten Platz, dort landen Elder Scrolls V: Skyrim und Assassin’s Creed Valhalla ganz oben. In den PS4-Charts holt das Olympia-Game den neunten Platz.

In den Switch-Charts gibt es auch mal wieder ein neues Gesicht. Na ja gut, so neu auch nicht. Die Gesichter aus Mario Golf: Super Rush, das auf Platz 2 einsteigt, kennen wir natürlich nur zu gut. Gegen Ring Fit Adventure hat Mario Golf keine Chance.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Scarlet Nexus, Bandai Namco