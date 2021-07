Der deutsche Launchtrailer zu Samurai Warriors 5

Koei Tecmo und Omega Force veröffentlichen heute Samurai Warriors 5 im Westen. Neben dem deutschen Launchtrailer könnt ihr euch heute auch unseren Test zum Musou-Spiel durchlesen. Eine weitere Entscheidungshilfe bietet eine Demo.

Diese Geschichte entführt dich in die Sengoku-Ära, eine Ära, in der ganz Japan durch einen Umbruch der Gesellschaft geprägt wurde. Während der verheerenden Kriege der Sengoku-Ära tauchten überall in Japan einflussreiche Gestalten auf, die in diesen turbulenten Zeiten um die Vorherrschaft kämpften.

Eine dieser Gestalten, der große Daimyō Yoshimoto Imagawa entsandte seine Truppen, um den weniger einflussreichen Daimyō der benachbarten Nation – Ieyasu Tokugawa – als Geisel zu nehmen. Während man vielerorts noch versuchte, die Lage zu beurteilen, gab es einen Mann, der das Geschehen von hoch oben überblickte.

Dieser Mann war Nobunaga Oda. Diese Geschichte beginnt mit Nobunaga, der zusammen mit seinem Kindheitsfreund Toshiie Maeda einen Überfall auf die Imagawa-Armee anführt, um Ieyasu zu befreien.