Deck 13 Spotlight und A Grumpy Fox entwickeln und veröffentlichen ein Videospiel in 60 Tagen

Deck 13 Spotlight, das Indie-Publishing-Label von Deck 13, hat ein besonderes Projekt gestartet. Gemeinsam mit Dennis, den manche von euch vielleicht schon kannten, bevor er selbst Product-Manager bei Deck 13 wurde, möchte man ein Spiel in 30 Tagen entwickeln.

Nun ist es erstmal nichts Besonderes, ein Spiel in wenig Zeit zu entwickeln. Das ist beliebt und Teil der sogenannten Game Jams. Im vorliegenden Fall wird das Spiel aber nicht nur in wenig Zeit entwickelt, sondern eben auch vertrieben und veröffentlicht. So schnell wie möglich, für PC-Steam und Nintendo Switch zu 2,99 Euro.

Deck 13 Spotlight hat außerdem zugesichert, jede Menge Daten aus dem Projekt zur Verfügung zustellen. Wishlist-Zahlen, Verkäufe, Marketing-Facts und mehr. Alles, was nicht gegen NDAs verstößt.

Das ist nicht nur für Außenstehende mal interessant, sondern natürlich vor allem für angehende Indie-Entwickler. Auf einer ständig aktualisierten Medium-Seite geben Dennis und Deck 13 Spotlight Einblicke in die tägliche Arbeit.

Dennis arbeitet nebenbei selbst (als A Grumpy Fox) an einem eigenen Spiel: Lunistice. Das könnt ihr bei Steam bereits wishlisten. Zurzeit braucht er da neuen Input, Autoren nennen es vielleicht Schreibblockade. Das 30-Tage-Projekt soll jedenfalls dabei helfen, auf spaßige (und offensichtlich auch anstrengende) Art und Weise neue Ideen zu finden.

Die Ressourcen zur Entwicklung sind also da. Die Ressourcen zum Vertrieb auch. Heute befindet sich das Projekt bereits im vierten Entwicklungstag. Bei Medium findet ihr die Streaming-Aufzeichnungen der ersten Tage.

Na dann!

Bildmaterial: Screenshot aus dem Stream – gibt ja keine Bilder vom Spiel!