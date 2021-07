Das war… Kalenderwoche 26/2021

Heute blicken wir auf den Geburtstag der Mana-Serie zurück, neue Hinweise gibt es zu Silent Hill und Sony war auf Einkaufstour. Nach dem Block mit den Videos der Woche haben wir auch noch zwei neue Reviews, einen Anspielbericht, den Mogcast, die Juli-Neuerscheinungen sowie die aktuelle Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Mana-Serie hat den 30. Geburtstag gefeiert und dazu hatte man gleich zwei neue Spiele anzukündigen. Am interessantesten ist sicher das neue Konsolen-Spiel, dazu gibt es jedoch noch gar keine weiteren Informationen. Dazu kommt noch das Free-to-play-Projekt Echoes of Mana (Mobil), welches die Charaktere der Serie vereint. Square Enix enthüllte des Weiteren, dass Trials of Mana auch noch für Mobilgeräte portiert wird.

Bloober Team soll an einem neuen Silent Hill arbeiten. Dieses Gerücht gibt es schon einige Zeit. Nun kündigten Konami und Bloober Team tatsächlich eine Kollaboration an. Über konkrete Projekte sprach man zwar noch nicht, aber Silent Hill würde offensichtlich optimal passen.

Sony verkündete gleich die Übernahme von Housemarque, den Machern von Returnal. Damit fügt Sony das Studio zu den PlayStation Studios hinzu, was sich nach der bisherigen engen Zusammenarbeit anbot. Als Nächstes könnte Bluepoint Games folgen, hier löschte man die Bekanntgabe jedoch sogleich wieder.

Bei der E3 2021 sorgten die neuen Final Fantasy Pixel Remaster (PC, Mobil) für Aufsehen, vor allem wegen der Plattformwahl. Nun ist bekannt, dass die ersten drei Titel am 28. Juli erscheinen sollen. Zusätzlich kamen auch die ursprünglichen Macher der Spiele zu Wort.

Nach einem kleinen Teaser hat Spike Chunsoft das Detektiv-Sequel AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (PS4, Switch, Xbox One, PC) angekündigt. Zu Monark (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) und NieR Re[in]carnation (Mobil) (Link) könnt ihr euch je den Eröffnungsfilm ansehen. Nächste Woche erscheint Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Switch, PC), neben dem verfrühten Launchtrailer gab Capcom auch den Fahrplan der geplanten Updates bekannt. Weitere Launchtrailer gab es zu Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch) (Link) sowie Doki Doki Literature Club Plus! (PS4, PS5, Switch, Xbox One, PC) (Link).

Sony hat mit dem Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS4, PS5) nicht nur die Next-Gen-Portierung, sondern auch neue Inhalte zum Epos rund um Jin Sakai enthüllt. Kurz vor der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch) präsentierte Nintendo die Verbesserungen in einem Trailer. Zu Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sprachen die Entwickler über das Kampfsystem sowie die Charaktere. Den ersten richtigen Trailer zu Dynasty Warriors 9 Empires (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr euch ebenso ansehen wie den Abenteuer-Trailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Weitere Dämonen trieben in Shin Megami Tensei V (Switch) (Link 1, Link 2) ihr Unwesen und zu The Great Ace Attorney Chronicles (PS4, Switch, PC) gab es zwei weitere Fall-Vorschauen.

Was die PS5-Version von Final Fantasy XIV zu bieten hat, könnt ihr in einem längeren Video begutachten. Ab dem 21. Juli startet die mobile Jagd in The Witcher: Monster Slayer (Mobil). Die Klassiker-Sammlung Cotton Guardian Force Saturn Tribute (PS4, Switch) präsentierte sich in einem ersten Trailer und mit Contra Returns (Mobil) nimmt die Reihe einen weiteren Anlauf. Ausführlich vorgestellt wurde The Last Oricru (PS5, Xbox Series, PC), in Recompile (PS5, Xbox Series, PC) hackt ihr im Metroidvania-Prinzip, in Lost in Random (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) müsst ihr euch dem Zufall stellen und Blue Fire (PS4, Switch, Xbox One, PC) erscheint in wenigen Tagen für Xbox One.

Seit dieser Woche kämpft Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate (Switch) mit. Ab Mitte Juli verstärkt Seox die Charakter-Riege von Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC) und auch Streets of Rage 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhält dann neue Kämpfer. Abonnenten von PlayStation Plus (Link), Xbox Live Gold (Link) und Prime Gaming (Link) können sich im Juli wie immer über neues Spielefutter freuen. LEGO Super Mario erhält mit Luigi schon bald eine Mehrspieler-Komponente und Bidiza hat nun einen eigenen Song, den ihr vermutlich wiedererkennen werdet.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. Dabei handelt es sich jeweils um Neuauflagen. Immer noch fordernd ist Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht). Erfreuliche Neuerungen treffen dabei auf eine unerfreuliche DLC-Politik. Auch die Neuveröffentlichung von Miitopia (Switch) (zum Testbericht) war uns einen Blick wert. Das lustige Mii-Abenteuer trumpft unter anderem mit einem Pferd auf.

Bereits anspielen konnten wir The Great Ace Attorney Chronicles (PS4, Switch, PC). Die beiden Ableger, welche knifflige Fälle in vergangenen Zeit beinhalten, haben dabei schon einmal Lust auf mehr gemacht.

Im neuen Mogcast gibt ein etwas umstrittenes Thema zu reden: Gacha. Die japanische Antwort zu Lootboxen baut ganze Spiele rein um die Finanzierung auf und maximiert den Profit. Oder ist alles doch nicht so dramatisch? Viel Spaß mit unserem Podcast!

In den Neuerscheinungen im Juli 2021 gibt es eine längere Liste, als man eigentlich mitten im Sommer erwarten würde. Die Chance ist also gut, dass auch etwas für euch mit dabei ist.

In der heutigen Sonntagsfrage schauen wir auf eine viel beachtete Ankündigung der E3 2021 zurück. Wie gefiel euch die Demo zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin?