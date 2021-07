Das kostenlose MOBA Pokémon Unite erscheint am 21. Juli für Nintendo Switch

The Pokémon Company hat den konkreten Start von Pokémon Unite für Nintendo Switch verkündet. Geld sparen müsst ihr bis dahin nicht, denn Pokémon Unite ist Free-to-Play. Am 21. Juli 2021 wird das klassische MOBA auf Nintendo Switch erscheinen. Später ist im September auch die Veröffentlichung für Mobilgeräte geplant.

Zur Feier der Veröffentlichung erhalten SpielerInnen, die sich bis zum 31. August 2021 anmelden, eine Unite-Lizenz für Zeraora. So könnt ihr mit diesem Pokémon an den Kämpfen teilnehmen. Seine Unite-Attacke namens Sturmladung könnte euch nützlich sein.

Die Handlung spielt auf Aeos Island, einer mysteriösen Insel in unerforschten Grenzgebieten des Ozeans. Dort finden SpielerInnen das Unit-Kampfbüro vor, das die Unite-Kämpfe organisiert.

In Unite Battles treten Teams aus jeweils fünf Trainern gegeneinander an, um herauszufinden, welches Team vor Ablauf der Zeit die meisten Punkte erzielen kann. Des Weiteren können Spieler eine einzigartige, neue Energie erleben, die Aeos-Energie genannt wird. Mithilfe dieser Energie können sich Pokémon in Unite Battles entwickeln.