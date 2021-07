Contra ist zurück: Contra Returns ist ab sofort erhältlich

Contra Returns im wahrsten Sinne des Wortes. Ab sofort könnt ihr euch den nächsten Eintrag des legendären Run-and-Gun-Franchises sichern. Gut: Kostet nichts! Für viele Fans nicht so gut: Erstmal nur auf Mobilgeräten. Der Android-Store führt aber schon über eine Million Downloads.

Contra Returns ist nämlich seit heute für iOS und Android weltweit verfügbar. Entwickelt wurde das Spiel von Konami und Tencent-Tochter TiMi Studio Group, die zuletzt an Pokémon Unite werkelte.

Eigentlich ist es ja nicht so, dass Contra lange tot war. Die letzte Veröffentlichung ist gar nicht so lange her: Contra: Rogue Corps haben viele Fans aber irgendwie aus ihrem Gedächtnis gestrichen.

Contra Returns soll dem klassischen Retro-Arcade-Shooter-Genre einen frischen Schwung verleihen. Eine „authentische neue Version“ der Contra-Serie verspricht man, neue Grafiken und Gameplay-Upgrades.

Es gibt neue Charaktere und Handlungsstränge, anpassbare Waffen und den „gleichen Nervenkitzel“ wie damals. Über 200 Level warten, Spielmodi wie „One Life Mode“, 1v1- und 3v3-Modi und einiges mehr.

Bildmaterial: Contra Returns, Konami, Tencent, TiMi Studio Group