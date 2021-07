Blue Fire: Nächste Woche könnt ihr auf Xbox hüpfen und kämpfen

Die Mischung aus Action-Adventure und 3D-Plattformer, Blue Fire, ist im Februar für PCs und Nintendo Switch erschienen. Publisher Graffiti Games macht die düstere Welt Penumbra nun aber auch bald noch mehr Spielern und Spielerinnen zugänglich. Auf den 9. Juli 2021 ist die Xbox-One-Veröffentlichung datiert, „bald“ soll es auch auf PS4 so weit sein.

Wind Waker trifft Hollow Knight

In Blue Fire erwartet euch ein uraltes Königreich mit diversen Arealen samt Gegnern, 3D-Sprung-Passagen, Quests und Collectibles. Zudem begegnet ihr Überlebenden und erkundet mystische Tempel. Die Verantwortlichen versprechen intensive Bosskämpfe sowie zahlreiche versteckte Items, die das reiche Land einst beherbergte. Der Cel-Shading Look und die Rätsel erinnern an „The Legend of Zelda: The Wind Waker“, während die Ästhetik inklusive Plattforming und Kampfsystem Erinnerungen an das Indie-Abenteuer „Hollow Knight“ wachruft.

Ein Upgrade-System kann euer Schwert verstärken, sodass ihr besser gegen die zahlreichen Gegner gewappnet seid. Im Kampf helfen euch wertvolle Amulette sowie neue Fähigkeiten, die euch zu einem ausgezeichneten Kämpfer machen.

Doch nicht nur das düstere Penumbra wartet auf euch, auch das verlorene Land namens The Void kann betreten werden. Findet ihr einen Eingang zu dieser Welt, erwarten euch knifflige Sprungpassagen, an deren Ende eine wertvolle Belohnung auf euch wartet.

Blue Fire im Xbox-One-Trailer

Bildmaterial: Blue Fire, Graffiti Games / Robi Studios