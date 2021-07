Bandai Namco registriert ein Trademark zu One Piece Odyssey

Shueisha und Bandai Namco haben in Japan am 17. Juni ein Trademark zu One Piece Odyssey registriert, wie Gematsu heute berichtet. Hinter einem Trademark muss natürlich nicht immer ein neues Videospiel stecken, aber für die One-Piece-Serie wäre es durchaus an der Zeit.

Der vorerst letzte Titel der Anime-Reihe war One Piece: Pirate Warriors 4, das im März 2020 erschienen ist. Davor erschien One Piece: World Seeker, das von Ganbarion entwickelt wurde und im März 2019 veröffentlicht wurde. Das Spiel lockte Fans der Strohhutpiraten erstmals in eine offene Spielwelt.

In Europa registrierte sich Bandai Namco außerdem die Trademarks „MHUI“ und „MHUR am 25. Juni 2021. Gematsu vermutet hier eine Verbindung zu My Hero Academia.

Bildmaterial: One Piece: World Seeker, Bandai Namco, Ganbarion