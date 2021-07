Ask the Developer: Nintendo lässt Interview-Serie als Erbe von „Iwata Asks“ neu aufleben

Satoru Iwata war eines der bekanntesten und meist geschätzten Mitglieder der Spielbranche, vor allem bekannt für sein hohes Engagement, seine Aufopferung und seine Liebe zu Videospielen.

In den Interviews „Iwata Asks“ hat er sich mit Entwicklern über deren Projekte unterhalten und die Hintergründe hinter der Entstehung beleuchtet. Es war eine sehr beliebte Reihe, die mit Iwatas traurigem Ableben natürlich nicht fortgesetzt wurde.

Jetzt hat Nintendo of America die „Ask the Developer“-Reihe gestartet, die natürlich bei Iwata-Fans sofort für Erinnerungen sorgt. „Zum Auftakt dieser ‚Ask the Developer‘-Reihe, in der Nintendo-Entwickler eigene Worte und Gedanken über die Entwicklung von Produkten und spezifischen Punkten vermitteln, sprechen wir mit zwei Personen, die an der Entwicklung des Spiels Game Builder Garage beteiligt waren.“

Dass sich der erste Eintrag der neuen Interview-Reihe einem Spiel wie Game Builder Garage (hierzulande als Spielestudio erschienen) widmet, das wäre bestimmt auch im Sinne von Iwata.

Naoki Masuda war Director von Game Builder Garage und zuvor auch schon an der Planung und Programmierung von Nintendo Labo beteiligt. Kosuke Teshima war Subdirector des Projekts und hat die interaktiven Lektionen von Game Builder Garage koordiniert. Das Interview mit den beiden, das bisher leider nur Englisch vorliegt, findet ihr hier.

Übrigens: Das zu Ehren von Iwata veröffentlichte Buch „Iwata fragt“ ist seit einigen Wochen auch deutschsprachig lokalisiert erhältlich*. Das japanische Unternehmen Hobonichi, gegründet von Shigesato Itoi, einem von Iwatas engsten Freunden, hat das Buch ursprünglich in Japan veröffentlicht.

