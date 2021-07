Anime-Film Monster Hunter: Legends of the Guild startet im August bei Netflix

Die bereits 2018 angekündigt Anime-Umsetzung zu Monster Hunter wird am 12. August bei Netflix durchstarten, wie Capcom bekannt gibt. Monster Hunter: Legends of the Guild ist ein 3D-animiertes „Special“, produziert von Pure Imagination Studios. Es basiert inhaltlich auf der Monster-Hunter-Serie. Netflix weist den Start auch für Deutschland aus.

Der Anime-Film soll das Setting der Videospiele einfangen. Die Handlung spielt in einer Welt, in der Menschen und riesige Monster in der Natur koexistieren. Ein junger Mann namens Aiden, der sich einen Hunter nennt, beschützt hier ein isoliertes Dorf.

Eines Tages wird das Dorf von einem Drachenältesten gefährdet und um es zu schützen, macht er sich auf die Reise. An seiner Seite kämpft Julius, ein erfahrener Jäger der Gilde. Und Aiden braucht seine Hilfe offensichtlich auch. Bei Aiden soll es sich um Ace Cadet aus Monster Hunter 4 handeln, der Film erzählt dabei die Story, bevor er zu einem erfahrenen Hunter wurde.

Bildmaterial: Monster Hunter: Legends of the Guild, Capcom, Netflix, Pure Imagination Studios