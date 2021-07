25 Jahre Pokémon: Neuer P25-Song „Take It Home“ von Mabel präsentiert

The Pokémon Company hat die nächste Runde im „P25 Music“-Projekt eingeläutet. Nach dem virtuellen Konzert mit Post Malone und der fröhlichen Single von Katy Perry steigt jetzt Mabel in den Ring. Auch sie ist natürlich schon seit Jahren Pokémon-Fan! Den neuen Song „Take It Home“ und das dazugehörige Video könnt ihr euch unten ansehen.

Der neue Track ist natürlich auch Teil des „Pokémon 25: The Album“, das im Herbst 2021 von Capitol Records veröffentlicht wird. Produziert wurde „Take It Home“ von Tommy Brown und Mr. Franks. Das Video entstand unter Regie von Sophia Ray in Londons ikonischem Savoy Hotel.

In dem verspielten, offiziellen Video zu „Take It Home“ ist Mabel nach einem langen Tag in ihrem Hotelzimmer zu sehen. Beim Zappen durch die Fernsehkanäle stößt sie zu ihrer Freude auf einen Pokémon-Kanal. Die geliebten Charaktere entspannen sie und sie schläft ein. Im Traum folgt sie einem Pummeluff durch einen Korridor und erforscht mit ihm das Hotel, das sich in eine dunkle, aber funkelnde Traumwelt verwandelt hat. Mabel betritt gemeinsam mit einer Truppe von Tänzern die Bühne und auch ein Pikachu hat einen kurzen Auftritt.

„Ich bin seit Jahren Pokémon-Fan und habe die Chance, am P25-Programm teilzunehmen, begeistert wahrgenommen“, sagte Mabel. „Es hat so viel Spaß gemacht, mit Pikachu und meinem absoluten Lieblings-Pokémon, Pummeluff, am ‚Take It Home’-Video zu arbeiten. Ich hoffe, den Fans gefällt der Song genauso gut, wie es mir gefallen hat, an ihm zur Feier von 25 Jahren Pokémon zu arbeiten!“

Bildmaterial: The Pokémon Company, P25 Music, Mabel