WitcherCon: CD Projekt RED gibt neue Details und Pläne zur Veranstaltung preis

CD Projekt RED und Netflix haben gemeinsam weitere Details zur bevorstehenden WitcherCon veröffentlicht.

Hierbei handelt es sich um ein virtuelles Fan-Event rund um die Welt von The Witcher. Starten soll das Event am 9. Juli 2021 um 19 Uhr und kann wahlweise auf dem offiziellen Witcher-YouTube-Kanal oder dem offiziellen Twitch-Kanal von CD Projekt RED angesehen werden.

Fans dürfen sich auf zahlreiche Panels freuen, in denen mehr über die Witcher-Saga verraten wird. Beispielsweise sprechen im Panel Memories from the Path: Stories Behind The Witcher Games die EntwicklerInnen darüber, wie man die Witcher-Saga zum virtuellen Leben erweckt hat.

Monster Slayer: Live the Life of a Witcher ist ein weiteres Panel, in dem das Team von Spokko das kommende AR-Game zur Serie vorstellen wird. Das haben einige vielleicht schon wieder vergessen: Ein AR-Game zu The Witcher befindet sich in Entwicklung!

Bei The Witcher: Beyond Video Games geht es um Dinge rund um das Witcher-Universum, die nichts mit Videospielen zu tun haben. Vom Comic bis zum Brettspiel.

Auf musikalische Darbietungen von Percival und Komponist Marcin Przybyłowicz dürfen sich Fans ebenso freuen wie „einiges mehr“ von CD Projekt RED und Netflix. Vermutlich dürfen Fans auch Details zum kommenden Anime-Film Nightmare of the Wolf erwarten.

Was ihr nicht erwarten solltet: Ein neues Witcher-Spiel. CD Projekt RED kündigte bereits an, dass kein solches angekündigt wird. Als börsennotiertes Unternehmen möchte man keine falschen Hoffnungen schüren.

Bildmaterial: The Witcher, CD Projekt RED / Netflix