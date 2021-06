Trials of Mana wird auch noch für Mobilgeräte veröffentlicht

Im Rahmen der gestrigen Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der „Mana“-Serie gab es allerhand Infos. So deutete Masaru Oyamada etwa ein neues Mana-Abenteuer an, das sich derzeit für Konsolen in Entwicklung befindet. Zudem kündigte man auch eine mobile Portierung von Trials of Mana an. Die Neuauflage des Klassikers könnt ihr so ab dem 15. Juli auch auf iOS und Android genießen.

Die Neuerungen bewegen sich dabei im erwarteten Rahmen. Natürlich ist nun eine Touch-Steuerung verfügbar. Zudem gibt es Grafik-Optionen, Cloud-Save und Ausrüstung, welche zu Beginn des Spiels mehr Erfahrungspunkte und Geld abwirft.

Das 3D-Remake Trials of Mana ist seit April 2020 für Nintendo Switch, PS4 und PCs erhältlich und hat sich dort bereits über eine Million Mal verkauft.

Einführung in Trials of Mana

Das Spiel bietet ein unvergessliches Abenteuer mit abwechslungsreichem Gameplay sowie fantastischen Helden und Schurken. Spieler gestalten ihr eigenes Erlebnis, indem sie ein Trio aus sechs einzigartigen Protagonisten wählen und sich auf das Abenteuer ihres Lebens begeben. Die Verbesserung der Klassen verwandelt die Charaktere in neue, mächtigere Formen und ermöglicht es ihnen, über 300 Fähigkeiten zu erlernen und eine Welt voller Geheimnisse und Mysterien zu erkunden. Zudem können Spieler nach Spielende ein aufregendes, neues und spielbares Kapitel erleben, das nicht im Original enthalten war – inklusive neuer Klassen und einer mächtigen, neuen Bedrohung.

Gameplay der mobilen Portierung (von 42:18 bis 48:58)

via Gematsu, Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix