The Medium: Der Psycho-Horror-Hit erscheint am 3. September für PlayStation 5

Publisher und Entwickler Bloober Team gab im Rahmen der E3 bekannt, dass der Psycho-Horror-Hit The Medium am 3. September 2021 für PlayStation 5 erscheinen soll. Das Spiel erschien ursprünglich bereits am 28. Januar 2021 für Xbox Series und PCs.

Die kommende Veröffentlichung für PlayStation 5 war kein Geheimnis mehr. Die amerikanische ESRB hatte das Spiel bereits für PS5 einer Alterseinstufung unterzogen und diesen Eintrag kurze Zeit später gelöscht.

Auch der neue Deal zwischen Bloober Team und Publisher Koch Media war dazu schon vielversprechend. Bloober Team hatte kürzlich erst diese Partnerschaft bekannt gegeben, der auch eine Handelsversion des Spiels entspringen wird.

Die gibt es nun neben Xbox auch noch für PlayStation 5. Beide physischen Verkaufsversionen erscheinen am 3. September. Unseren ausführlichen Test der PC-Version von The Medium findet ihr hier.

Ankündigungstrailer zur PS5-Version von The Medium

via Gematsu, Bildmaterial: The Medium, Bloober Team