The Legend of Zelda: Skyward Sword HD im ausführlichen Übersichtstrailer

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Switch rückt näher. Das nahm sich Nintendo zum Anlass und veröffentlichte nun einen ausführlichen Überblick-Trailer.

In rund fünf Minuten präsentiert dieser die Welt von „Skyward Sword“, ihre BewohnerInnen und Gefahren. Natürlich thematisiert man auch nochmal die verschiedenen und optimierten Steuerungsmöglichkeiten.

Die Neuauflage von Links Wii-U-Abenteuer lässt uns nämlich – wie im Original – via Joy-Con die Bewegung von Schwert und Schild imitieren. Wem das zu viel Gefuchtel ist, kann alternativ auf eine neue Knopfsteuerung ausweichen. SpielerInnen erwarten mit dem Titel aber auch noch einige Quality-of-Life-Features. Selbst wenn sie sich gegen den Kauf des „Zelda & Wolkenvogel“-amiibo entscheiden.

Erlebe die früheste Geschichte der Chronologie von The Legend of Zelda und reise mit Link zu einer Welt über den Wolken und in unbekannte Tiefen, um seine Kindheitsfreundin Zelda zu finden. Ausgestattet mit Schwert und Schild stellt sich Link mächtigen Gegnern im Kampf, löst knifflige Rätsel und fliegt auf dem Rücken des riesigen Wolkenvogels durch dieses epische Abenteuer.