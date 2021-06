The Last Oricru nimmt euch im neuen Gameplay ziemlich unsanft in Empfang

Prime Matter, das ist das neue Games-Label von Koch Media, das bei der E3 diese dermaßen aufregende Showcase veranstaltete, hat neues Material The Last Oricru veröffentlicht. „The Last“ ist immer schon mal ein vielversprechender Anfang, deshalb direkt rein in die Details.

Entwickelt wird The Last Oricru von GoldKnights in Prag, es ist der Debüt-Titel des Studios. Das Action-RPG führt euch in die mittelalterlich geprägte Sci-Fi-Welt von Wardenia. Dort schlüpft ihr in die Rolle von Silver, der auf diesem Planeten vor etlichen Jahren Schiffbruch erlitten hat.

Eine Zeit lang lag er in seiner Kryokammer, bis er plötzlich erwachte. Und gleich unsanft in Empfang genommen wurde. Weitere Details verraten euch die Entwickler in dem neuen Overview-Trailer, der kommentiert ist.

The Last Oricru ist sowohl als EinzelspielerInnen- als auch als (Offline-)Koop-Erlebnis konzipiert. Das Spiel soll im Jahr 2022 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

