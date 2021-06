Tales of Arise stellt euch Alphen im neuen Trailer im Detail vor

So langsam geht es mit Tales of Arise auf die Zielgerade! Medien durften das kommende JRPG bereits anspielen. Darunter auch wir: Erfahrt hier alles zu unserer Anspielsession mit Tales of Arise!

Es gibt regelmäßig neues Material, das war auch lange Zeit nicht so. Inzwischen kennen wir die gesamte Party von Tales of Arise. Euer Abenteuer bestreitet ihr mit Alphen, Shionne, Rinwell und Law. Dazu gesellten sich zur E3 auch noch Dohalim und Kisara.

Jetzt geht es ins Detail. Bandai Namco veröffentlichte einen ersten Charakter-Trailer, dem aller Voraussicht nach noch fünf weitere folgen werden, hält man sich an die gängigen JRPG-PR-Regeln.

Alphen ist neben Shionne der Hauptprotagonist.

Das sind Alphen und Shionne

Alphen lebt in Dahna. Dort glaubten die Menschen, das friedliche Leben in Dahna sei für die Ewigkeit. Doch über Nacht wurden sie eines Besseren belehrt. Seit nunmehr 300 Jahren herrscht Rena über Dahna, ein Planet, den man von Dahna aus am Himmel sieht und von dem die Bewohner Dahnas immer glaubten, er sei ein Land der Gerechten und Göttlichen. Shionne hingegen stammt von Rena. Alphen und Shionne spielen nun die zentrale Rolle in diesem Abenteuer, von dem sie glauben, dass es ihr Schicksal ändern und eine neue Zukunft erschaffen könnte.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021* hierzulande.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco