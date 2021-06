Super Smash Bros. Ultimate stellt Kazuya im Detail vor – einen Fighters Pass 3 wird es nicht geben

Nintendo hat heute den Auftritt von Kazuya Mishima aus der Tekken-Serie in Super Smash Bros. Ultimate im Detail vorgestellt. Dazu gibt es wie erwartet auch einen Termin. Am 30. Juni 2021 können sich Inhaber des Fighters Pass Vol. 2 den neuen Kämpfer sichern.

Kazuya Mishima ist Teil des Kämpfer-Pakets 10, das außerdem eine neue Stage sowie jede Menge Songs aus der Tekken-Serie umfasst. Auch Dante-Mii ist dabei, ebenso wie Lloyd aus Tales of Symphonia. Director Masahiro Sakurai stellt euch ausgiebig die Fähigkeiten von Kazuya im Video vor.

Da sich die Gameplay-Dimensionen verändert haben, tritt Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate mit einem besonderen Moveset an. Seine Hauptattacken ähneln zwar seinen Manövern in Tekken. Doch um die Luftsprünge, Spezialangriffe und Smash-Angriffe auszuführen, für die Super Smash Bros. Ultimate bekannt ist, muss er seine Devil’s Power nutzen.