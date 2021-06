Streets of Rage 4 präsentiert euch zur E3 alle Charaktere des „Mr. X Nightmare“-DLCs

Nachdem Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games alle drei Charaktere des kommenden DLC-Pakets „Mr. X Nightmare“ vorgestellt haben, nutzt man die E3 dazu, um einen neuen Gameplay-Trailer zum DLC zu veröffentlichen. Ihr seht dabei Gameplay aller drei kommenden Charaktere, die da wären: Shiva, Estel Aguirre und Max Thunder.

Nach 4 kommt nicht 5

Streets of Rage ist wieder da, doch wer nun auf Streets of Rage 5 gehofft hatte, wird (erstmal) enttäuscht. Streets of Rage ist eben in der Neuzeit angekommen und das heißt: DLC! „Mr. X Nightmare“ bietet drei neue spielbare Charaktere, neue Spielmodi und Anpassungen und weitere Neuerungen.

Insgesamt bietet Streets of Rage 4 bereits 17 spielbare Figuren. Bei Streets of Rage 4 handelt es sich um eine brandneue Fortsetzung zu Segas legendärer Prügelspielreihe, die mit Streets of Rage 3 schon 1994 ihren vorläufigen Abschluss fand.

