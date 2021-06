Story of Seasons: Friends of Mineral Town erscheint für PlayStation 4 und Xbox One

Neben Rune Factory 4 Special findet auch Story of Seasons: Friends of Mineral Town noch in diesem Jahr den Weg auf PlayStation 4 und Xbox One. Für Story of Seasons ist es der erste Auftritt auf den beiden Konsolen.

Und für Marvelous Europe als Publisher bedeutet dies (gemeinsam mit dem ebenfalls für PS4 und Xbox One angekündigten Rune Factory 4 Special) außerdem eine Premiere auf der Xbox One. Kaum zu glauben – aber wenn sie es selbst sagen.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist ein HD-Remake des GameBoy-Advance-Spiels Harvest Moon: Friends of Mineral Town von 2003. Ja, da hieß die Reihe noch Harvest Moon im Westen.

Das HD-Remaster bringt die üblichen Verbesserungen mit: Moderne Grafiken, verbesserte Steuerungen sowie tiefere Interaktionen mit den Charakteren im Spiel. Die Switch-Version bot bereits deutsche Texte, die neuen Umsetzungen natürlich auch.

Die Veröffentlichung ist im Herbst 2021 physisch und digital geplant.

Bildmaterial: Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Marvelous, XSEED Games