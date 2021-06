Sonic the Hedgehog: Kostenloses Konzert findet riesigen Anklang unter den Fans

In dieser Woche feierte Sonic the Hedgehog seinen 30. Geburtstag. Sega feierte das mit einem 90-minütigen, kostenlosen Konzert. Das Konzert fand unter Fans im wahrsten Sinne des Wortes einen riesigen Anklang, es gab in den sozialen Medien Lob von allen Seiten.

Falls ihr nun bereut, nicht live dabei gewesen zu sein, könnt ihr euch zumindest die Aufzeichnung ansehen. Nach dem Auftritt des Prague Philharmonic Orchestra gab es noch Aufführungen von der japanisch-amerikanischen Hard-Rockband Crush 40 sowie von Sonic-Komponist Tomoya Ohtani.

Bei Twitter sprach Social-Media-Managerin Katie Chrzanowski den Fans und den vielen Beteiligten ihren Dank aus. Etwa zwei Jahre lang hätten die Planungen am Konzert gedauert.

So lange müssen Fans (wahrscheinlich) nicht warten, bis sie den nächsten neuen Sonic-Titel erleben. New Sonic the Hedgehog soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2022 erscheinen. Neben New Sonic the Hedgehog und Sonic Colors Ultimate feiert Sega den Geburtstag von Sonic in diesem Jahr mit einigen weiteren Dingen. So erscheint mit Sonic Origins eine Sammlung von Klassikern. Die Sonic-Seiko-Uhr ist da etwas teurer.

