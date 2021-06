Shin Hayarigami 3 stellt uns im Trailer die verfluchte Kamera vor

Nippon Ichi Software hat zur Horror-Visual-Novel Shin Hayarigami 3 einen neuen Live-Action-Trailer veröffentlicht. Dieser behandelt eine verfluchte Kamera, welche unheimliche Folgen mit sich bringt.

Löst unheimliche Fälle in Shin Hayarigami 3

Die Protagonistin Saki Houjou ist 27 Jahre alt – so alt, wie sie auch im Vorgänger war. Sie war lange Zeit bei der Präfektur-Polizei S beschäftigt, aber nach ihrer Beteiligung am „Blindman-Fall“ wurde sie in die G-Präfektur versetzt. Dort trat sie der neu eingerichteten Special Investigation Unit bei. Weil sie es einmal nicht geschafft hat, eine mysteriöse Tragödie abzuwenden, hat sie sich nun ausschließlich derartigen Fällen verschrieben, um dies nicht noch einmal zuzulassen.

An den Gameplay-Elementen der Serie will man auch im dritten Teil festhalten. Die Präsentation der Horror-Elemente wolle man aber weiterentwickeln. An wichtigen Punkten in der Geschichte tritt die „Selbstfrage“ auf. Dabei können sich SpielerInnen selbst Fragen stellen und Ereignisse sowie Fakten sortieren oder auch aussortieren. Denn natürlich erzählt nicht jeder die Wahrheit. Möglicherweise könnten die Ergebnisse der Selbstfrage ein wichtiger Wendepunkt in der Story werden.

Für Übersicht sorgt das Feature Deduction Logic. Hier wird aus Befragten und Beweisen ein Diagramm erstellt, das euch mögliche Zusammenhänge visualisiert. Je mehr Informationen ihr hier sammelt, umso näher seid ihr natürlich auch an der Lösung des Falls.

Shin Hayarigami 3 erscheint für Nintendo Switch und PlayStation 4 am 29. Juli 2021 in Japan.

