Scarlet Nexus: Bandai Namco erinnert an den bevorstehenden Start des Anime

Scarlet Nexus erscheint zwar nicht im Xbox Game Pass, aber dafür gibt es einen Anime. Das wissen wir schon lange, aber der ein oder andere hat es vielleicht schon wieder vergessen. Die komplette erste Folge soll nun auf den Start des Anime am 1. Juli hinzuweisen. Am selben Tag also wie in Japan! Wie gefällt euch der Auftakt?

Wakanim hat sich hierzulande die Ausstrahlung gesichert.

In einer weit entfernten Zukunft werden bestimmten Menschen übernatürliche Kräfte verliehen und die Welt steht am Anfang einer beispiellosen Katastrophe. „Die Anderen“ nehmen die Erde ein, um sich von den menschlichen Gehirnen zu ernähren. Eine Spezialeinheit wird ins Leben gerufen, um die Eindringlinge zu vernichten… Sie ist die letzte Hoffnung für die Menschheit!

Am 25. Juni 2021 wird Scarlet Nexus für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PCs erscheinen. Die Standardversion könnt ihr euch schon vorbestellen*. Die Guardians Edition gab es nur im Bandai Namco Store, wo sie bereits ausverkauft ist.

Bildmaterial: Scarlet Nexus, Bandai Namco, Sunrise