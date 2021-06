Probiert die Demo zu Spielestudio aus und gewinnt hier ein Exemplar des Spiels

Mit Spielestudio, das seit einigen Tagen für Nintendo Switch erhältlich ist, könnt ihr eure eigenen Spiele für Nintendo Switch erschaffen, so wie früher die ganz großen Köpfe der Branche in ihrer berühmten Garage.

Wusstet ihr, dass es eine Demo zu Spielestudio im eShop gibt? Probiert sie doch mal aus! Wir verlosen außerdem eine Vollversion des Spiels (Downloadcode) hier auf JPGAMES.

Ein Spiel welches Genres würdet ihr zuerst entwickeln?

Schreibt eure Antwort in den Kommentarbereich zu diesem Beitrag. Teilnahmeschluss ist der 1. Juli 2021, 21 Uhr. Der Gewinner wird über eine persönliche Nachricht im Forum kontaktiert.

Mit Spielestudio könnt ihr ganz unterschiedliche Genre erschaffen, vom Jump ’n’ Run bis zum Rennspiel. Zur Seite stehen euch dabei die Knotixe. Das sind die kleinen Wesen, die euch im Spielestudio die Lektionen der visuellen Spieleentwicklung beibringen und letztlich auch als Werkzeuge dienen. Die kreierten Spiele können anschließend mit anderen lokal und online geteilt werden.

Schritt für Schritt zum eigenen Spiel

Die schrulligen Knotixe führen angehende Entwickler Schritt für Schritt durch Lektionen und lehren das Grundkonzept der visuellen Programmierung. Die Einheiten sind leicht und verständlich gestaltet. An Kontrollpunkten können SpielerInnen, sorry EntwicklerInnen, ihr Wissen dann mit Rätseln und Aufgaben auf die Probe stellen. Per Tastendruck wechselt man zwischen Programm- und Spielbildschirm.

Man kann sogar Kreationen anderer herunterladen und per „Freie Programmierungen“ hinter die Kulissen schauen. So kann man erfahren, wie das Spiel programmiert wurde und lernt weitere Tipps.

Bildmaterial: Spielestudio, Nintendo