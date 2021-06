Neuer Abenteuer-Trailer führt euch in die Welt von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ein

Sega wird Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba im Oktober auch in den Westen bringen, wie wir bereits wissen. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One im Handel sowie digital auf Steam.

Nach dem Ankündigungstrailer hat man heute noch einen Adventure-Trailer nachgeschoben. Das Video gibt euch nicht nur zahlreiche neue Gameplay-Eindrücke, sondern auch eine Idee von der Story des Videospiels, die Tanjiros Geschichte aus dem Anime erzählt.

Die Geschichte spielt in der japanischen Taisho-Periode. Tanjiro, ein gutherziger Junge, der für seinen Lebensunterhalt Holzkohle verkauft, verliert seine Familie durch die Hand eines Dämons. Zu allem Übel wurde auch seine jüngere Schwester Nezuko, die einzige Überlebende des Massakers, selbst in einen Dämon verwandelt. Obwohl er am Boden zerstört ist, beschließt Tanjiro, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Er wird zum „Dämonentöter“, um seine Schwester wieder in einen Menschen zu verwandeln und den Dämon zu töten, der seine Familie massakriert hat.

Sega lobte heute auch aus, dass die Handelsversion zudem den Kimetsu-Akademie-Charakter-Schlüssel (Tanjiro Kamado) als Vorbestellerbonus und zwei Avatare in den Versionen für PS4 & PS5 (Tanjiro Kamado & Nezuko Kamado) enthalten wird.

Bei Amazon könnt ihr das Spiel schon vorbestellen*. Dort werden übrigens auch deutsche Texte ausgewiesen. Die Pressemeldung gibt das noch nicht her, eine Anfrage von uns blieb noch unbeantwortet. Wir werden sie nachtragen.

Adventure-Trailer:

Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2