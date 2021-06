Mega Man Legends: Soundtrack erscheint auf Vinyl und Kassette

Ship to Shore PhonoCo. hat die Veröffentlichung des Original Soundtracks zu Mega Man Legends auf Vinyl angekündigt. Und ob es auch eine Version auf Kassette gibt? Ja, gibt es.

Das freut Mega-Man-Fans sehr, denn der Soundtrack ist nicht nur beliebt, sondern auch in physischer Form äußerst schwer zu bekommen. Laut Shop to Shore wurde der Soundtrack erstmals 1998 in Japan auf CD veröffentlicht und seitdem gab es keinen Reprint und die CDs sind vergriffen.

Mega Man Legends führte 1997 das 2D-Franchise in eine 3D-Welt. Das Spiel bietet Action-Adventure-Gameplay und eine tiefgründigere Story als die 2D-Serienableger. Im Dezember 1998 erschien Mega Man Legends auch in Europa für PlayStation.

Ihr könnt euch die Mega Man Legends Vinyl bei Black Screen Records vorbestellen*. Auch die passende Kassette findet ihr beim Kölner Vinyl-Experten* – beide Artikel sind noch vorbestellbar. Der Versand erfolgt aus Deutschland.

Bildmaterial: Mega Man Legends, Shop To Shore, Black Screen Records