Judgment feiert über eine Million verkaufte Einheiten weltweit

Wie Sega und das Ryu Ga Gotoku Studio nun via Twitter bekannt gaben, verzeichnet der Detektiv-Thriller Judgment mittlerweile über eine Million verkaufte Einheiten weltweit. Das umfasst sowohl die physischen wie digitalen Verkäufe. Gratulation!

Judgment erschien ursprünglich im Dezember 2018 für PlayStation 4 in Japan. Am 25. Juni 2019 folgte die weltweite Veröffentlichung. Erst kürzlich – im April 2021 – erschien zudem eine Version für PlayStation 5, Xbox Series und Stadia.

Detektivarbeit in Kamurocho

In Judgment schlüpfen wir in die Rolle von Takayuki Yagami. Nachdem er von einem seiner Klienten verraten wurde, galt er als Heuchler, der Mördern half, ihrer gerechten Strafe zu entgehen – sein Ruf als Anwalt war ruiniert. Nun arbeitet er als Privatdetektiv, um einer mysteriösen Mordserie nachzugehen. Und er wird all sein Können als Ermittler brauchen, um den Fall zu lösen.

Spieltechnisch bedeutet das allerhand Detektivarbeit in den vertrauten Gefilden von Kamurocho. SpielerInnen müssen Personen verhören, Beweisstücke sichern und vorlegen, Verdächtige verfolgen, sich verkleiden, Schlösser knacken und unentdeckt Fotos machen. Und natürlich auch ganz Yakuza-typisch allerhand Veilchen verteilen.

Dem Erfolg des Titels ist es wohl auch zu verdanken, dass sich eine Fortsetzung bereits in Position bringt. Lost Judgment soll am 24. September 2021 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für seinen nächsten großen Fall zieht es Takayuki Yagami dann neben Kamurocho übrigens nach Yokohama – alles Weitere lest ihr hier.

Bildmaterial: Judgment, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio