Chaos beseitigt: Die Demo zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin könnt ihr jetzt spielen

Ihr könnt jetzt endlich die spielbare Demo zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin spielen. Über den offiziellen Twitter-Account vermeldeten die Entwickler, dass der Fehler mit Patch 1.03 behoben worden sei.

Zur Erinnerung: In der Nacht nach Ausstrahlung von Square Enix Presents und der Ankündigung von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin veröffentlichte Square Enix eine Demo für PS5. Wer sie heruntergeladen hatte, war Überraschung: Sie funktionierte nicht.

Die Ankündigung von Stranger of Paradise: Final Fantasy hatte in der Community unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Team Ninja und erscheint neben PS5 auch für Xbox und PCs imn kommenden Jahr.

Auch Tetsuya Nomura ist als Creative Director beteiligt. Er selbst sagt: „Obwohl es Final Fantasy ist, fühlt es sich anders an. Doch es besteht kein Zweifel, dass Final-Fantasy-Blut durch seine Adern fließt“, so Tetsuya Nomura. „Wir haben uns der Herausforderung gestellt, den schwierigen Mittelweg für diesen erwachsenen und stilvollen Titel zu finden. Wir brauchen noch ein wenig, um es fertigzustellen, und obwohl das Kampfsystem blutig ist, hat es Verbindungen zur Geschichte. Ich hoffe, dass ihr die Gelegenheit nutzt und es ausprobiert.“

Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix