In Disgaea 6: Defiance of Destiny könnt ihr ab heute die Netherworld erobern

NIS America veröffentlicht heute Disgaea 6: Defiance of Destiny für Nintendo Switch. Hierzulande gibt es die Unrelenting Edition zum Launch. Diese Edition enthält neben dem Spiel auch ein Mini-Artbook und einen digitalen Soundtrack. Ihr könnt euch diese Edition bereits bei Amazon bestellen*. Natürlich gibt es heute auch den Launchtrailer.

Darum geht’s bei Disgaea 6

Vor kurzem wurden uns in einem Video bereits einige Features des neuesten Ablegers der „Disgaea“-Reihe vorgestellt. Zum Launch gibt es außerdem den Hololive-DLC kostenlos dazu. Inhaltlich sieht’s folgendermaßen aus:

Im Mittelpunkt von Disgaea 6: Defiance of Destiny steht Zed, ein überheblicher Zombie, der gemeinsam mit seiner Schwester Bieko am unteren Ende der Netherworld-Rangliste steht. Gefahr ist im Verzug, als ein Gott der Zerstörung sein (Un-)Leben bedroht. Zed muss alle seine Kräfte sammeln! – seine einzigartige Fähigkeit Super Reincarnation ist die einzige Möglichkeit, sich der Bedrohung entgegenzustellen. Auf seinem Weg verbündet er sich mit verdrehten und bunten Bewohnern der Netherworld, stellt sich so mancher Herausforderung und findet schon bald heraus, ob sogar ein unsterblicher Hooligan wie er dem Schicksal trotzen kann.

Disgaea 6: Defiance of Destiny erschien in Japan am 28. Januar 2021 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Hierzulande mussten wir uns ein wenig länger gedulden und mit der Switch-Version vorliebnehmen. Eine PS4-Version scheint momentan für den Westen nicht geplant. Eine Demo ist ebenfalls verfügbar.

Der Launchtrailer zu Disgaea 6: Defiance of Destiny

