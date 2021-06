Hacken im Metroidvania-Stil: Recompile zeigt sich mit neuem Gameplay-Trailer

Das spezielle Hacking-Abenteuer im Metroidvania-Stil Recompile soll noch im August für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen. Dies gaben Publisher Dear Villagers und Entwickler Phigames kürzlich bekannt. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es hingegen noch nicht. Schon 2019 konnten wir Recompile anspielen.

Eine gefährliche Reise durchs System

In Recompile müssen SpielerInnen durch die gefährlichen Welten einer künstlichen KI und deren Mainframe reisen und diese auf einen systemweiten Neustart vorbereiten. Auf dieser beschwerlichen Reise erwarten euch unzählige Gefahren und Rätsel, welche es zu bewältigen gilt.

Die mächtigste Waffe auf dieser Reise, ist die Fähigkeit zu hacken. Neben Stromnetzen können beispielsweise auch verschlossene Türen und sogar ursprünglich feindlich gesinnte Maschinen gehackt und zum eigenen Vorteil genutzt werden. Natürlich kann man sich den Feinden auch mit klassischen Kampfmechaniken erwehren, allerdings ist dies weitaus weniger effektiv.

Metroidvania mit dynamischem Spielablauf

Recompile soll außerdem das erste Spiel im Metroidvania-Stil werden, welches einen völlig frei definierbaren Spielablauf bieten soll. Das heißt, jede noch so kleine Entscheidung, die man während des Spiels trifft, hat Einfluss auf den Verlauf der Geschichte von Recompile. Die Welt passt sich sozusagen dynamisch an das eigene Spielverhalten an und verändert sich somit auch dementsprechend.

Der neue Gameplay-Trailer zu Recompile

