Geht die Verschwörungstheorie um Blue Box Game Studios zu weit?

Die letzten Tage brachten wohl – im Rahmen der Videospielbranche – eine der wildesten Diskussionen der letzten Monate hervor. Die Rede ist natürlich vom Indie-Entwicklerstudio Blue Box Game Studios, seinem Gründer Hasan Kahraman und dessen (angebliche) Verbindung zu einem (angeblichen) Projekt der Branchengröße Hideo Kojima.

Diese Verschwörungstheorie nahm nun so große Züge an, dass sich Hasan Kahraman via Twitter zum Video-Statement meldete. Seine Botschaft: „Mich gibt es wirklich, ich bin kein Schauspieler und stehe nicht in Verbindung mit Hideo Kojima.“

Die „Blue-Box-Verschwörung“

So weit, so verrückt. Aber rollen wir nochmal kurz auf, worum es sich genau bei dieser „Blue-Box-Verschwörung“ handelt. Vor einigen Monaten hatte das Indie-Studio – im Zuge eines PlayStation-Blogeintrages – die Gelegenheit, ihr erstes großes Projekt samt Arbeitstitel vorzustellen: Abandoned. Bereits zu diesem Zeitpunkt taten sich erste Vermutungen bezüglich einer Verbindung zu Hideo Kojima auf. Das Studio dementierte die Gerüchte, die Lage beruhigte sich – wir berichteten.

Am 15. Juni 2021 brachten die Blue Box Game Studios die Lawine allerdings selbst wieder ins Rollen – ob nun bewusst oder unbewusst. In einem (mittlerweile gelöschten) Tweet enthüllten sie den ersten und letzten Buchstaben des Titels ihres anstehenden Projekts, S und L. Für viele Fans war klar, worum es sich handeln muss: Silent Hill.

Die große Spekulation nahm ihren Lauf und mutierte in den folgenden Tagen zu einer regelrechten Verschwörungstheorie, die hinter „Blue Box“ ein Scheinstudio vermutet. Gegründet zur Verschleierung und mysteriösen Bewerbung des nächsten großen Kojima-Streichs (in Form eines neuen Silent Hill). Immerhin habe Kojima bereits an einem „Silent Hill“-Titel (das eingestellte Silent Hills) gearbeitet.

Außerdem bekundete er in jüngerer Vergangenheit sein Interesse an einem Horror-Projekt und eine Scheinfirma zu verrückten Marketing-Zwecken aus dem Boden zu stampfen, wäre auch nicht sein erstes Mal. Wir erinnern uns etwa an Joakim Mogren und das Moby Dick Studio, aus jenen letztlich Metal Gear Solid V hervorging.

Die Liste an potenziellen Hinweisen – die besagte Theorie untermauern – ist aber noch deutlich länger. In einem Reddit-Post von UserIn u/nana_blair zusammengefasst, finden sich alle Indikatoren, die von „weit hergeholt“ über „durchaus plausibel“ bis „kann das ein Zufall sein?“ reichen. Es ist wirklich verrückt, die Skepsis der „Silent Hill“- und „Kojima“-Fans ist also durchaus nachvollziehbar.

Abwarten und Tee trinken

Trotzdem: das Studio beteuert, keine Verbindungen zu Hideo Kojima, Silent Hill oder Konami zu haben. Ein Umstand, den Kahraman zusätzlich in einem Bloomberg-Interview mit Branchen-Journalist Jason Schreier unterstrich:

Es spielt keine Rolle, wie sehr ich versuche all das zu dementieren. Die Leute glauben es nicht. Sie erwarten etwas, das es nicht gibt. Und das ärgert mich.

Solche Worte wollen die von einem kalkulierten Marketing-Stunt überzeugten Fans allerdings nicht hören. Entsprechend lassen sie ihrer drohenden Enttäuschung bereits jetzt unter jüngeren Tweets des Studios freien Lauf. Ein verwerfliches Verhalten.

Selbstverständlich kann es nämlich unterhaltsam sein, einer möglichen Schnitzeljagd kollektiv auf den Grund zu gehen. Zu diskutieren und Vermutungen anzustellen. Ein Entwicklerstudio jedoch nach mehrfachen Dementi, Entschuldigungen und einem Video, in dem sein Gründer beweist, dass er real ist (!), anzugehen? Das ist nicht die feine Art, im Gegenteil sogar.

Es steht natürlich jedem frei, weiter zu rätseln, was hinter den Blue Box Game Studios und ihrem anstehenden Projekt steckt. Am 25. Juni wissen wir vielleicht mehr – dann möchte das Studio eine App für PS5 an den Start bringen, über die weitere Ankündigungen und Enthüllungen zum Projekt im Laufe des Sommers erfolgen sollen. Ein interessanter Ansatz. Und wenn es dann „nur“ das ambitionierte Großprojekt-Debüt eines Indie-Studios sein sollte, sollten wir Kahraman und sein Team bei dieser Reise begleiten und unterstützen. Und nicht im Regen einer großen Verschwörungstheorie stehen lassen.

Bildmaterial: Abandoned, Blue Box Game Studios