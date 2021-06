Final Fantasy VII Remake taucht in der Datenbank im Epic Games Store für PC auf

Ähnlich wie SteamDB crawlt EpicData die Datenbanken des Epic Games Stores ab und visualisiert Änderungen und Neuerungen. Auf diese Weise gibt es immer mal wieder Dinge, die eigentlich noch keiner wissen sollte.

Dazu dürfte auch der Eintrag zu Final Fantasy VII Remake gehören, der zuerst von einem ResetEra-Nutzer gefunden wurde. Den gesamten (recht kryptischen) Eintrag hat RPGSite gesichert.

Dass Final Fantasy VII Remake auf anderen Plattformen als PlayStation erscheint, darauf warten viele Fans. Vor allem jene, die keine PlayStation besitzen. Die ausdrücklich ausgelobte, einjährige Exklusivität war eigentlich schon im April abgelaufen.

Man musste annehmen, dass sich diese durch die halbjährige Exklusivität der „Intergrade“-Inhalte verlängert. Aber wie es aussieht, geht Final Fantasy VII Remake erstmal in seiner Ursprungsform im Epic Games Store an den Start.

Die Zusammenarbeit zwischen Square Enix und Epic Games wäre auch keine überraschende. Seit ein paar Wochen ist die gesamte Kingdom-Hearts-Reihe – bisher nie auf PCs zu Hause – im Epic Games Store erschienen.

Und NEO: The World Ends With You erscheint bald PC-exklusiv im Epic Games Store.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO